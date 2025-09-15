05:43 ()
Динамо-Брест - Неман 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 18:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
15 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Динамо-Брест
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Неман
Гродно
История личных встреч
26.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест2 : 2Неман
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман2 : 0Динамо-Брест
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
22.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 0Неман
10.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман2 : 1Динамо-Брест
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест1 : 3Неман
02.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Неман0 : 1Динамо-Брест
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 1Неман
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Динамо-Брест
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Динамо-Брест
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Динамо-Брест
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест1 : 1
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 3 : 2Неман
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 4 : 0Неман
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Неман0 : 1
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман2 : 0 5 : 4
05.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2037
5 Динамо Мн1936
6 Минск2134
7 Динамо-Брест2032
8 Неман1628
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Витебск2021
12 Гомель1819
13 Нафтан2119
14
Стыковая зона
Сморгонь2014
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2110

