Динамо-Брест - Неман 15 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-09-2025 18:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
15 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Неман
Гродно
История личных встреч
|26.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|22.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|02.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|10.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 5 : 4
|05.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|21
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ислочь
|21
|38
|4
|Торпедо-БелАЗ
|20
|37
|5
|Динамо Мн
|19
|36
|6
|Минск
|21
|34
|7
|Динамо-Брест
|20
|32
|8
|Неман
|16
|28
|9
|БАТЭ
|21
|26
|10
|Арсенал Дз
|20
|24
|11
|Витебск
|20
|21
|12
|Гомель
|18
|19
|13
|Нафтан
|21
|19
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|20
|14
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|20
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|21
|10