Оренбург - Рубин 16 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-09-2025 15:30
16 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 1
|08.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|6 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|8
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|3
|7
|2
|Локомотив М
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Балтика
|3
|0