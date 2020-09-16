03:20 ()
Оренбург - Рубин 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 15:30
16 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Оренбург
Рубин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2Рубин
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Рубин2 : 0Оренбург
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Рубин4 : 2Оренбург
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин5 : 3Оренбург
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург0 : 1Рубин
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Оренбург1 : 2Рубин
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 1Оренбург
08.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Оренбург3 : 0Рубин
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1Оренбург
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Рубин1 : 0Оренбург
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Оренбург
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин1 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Рубин6 : 0
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 0 : 0Рубин
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 2 : 0Рубин
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА37
2 Локомотив М36
3 Акрон35
4 Балтика30

