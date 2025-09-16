03:20 ()
Акрон - Локомотив М 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 17:45
16 Сентября 2025 года в 18:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Акрон
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0Акрон
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4Локомотив М
20.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М3 : 2Акрон
24.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М0 : 2Акрон
14.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон1 : 1 7 : 6Локомотив М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Локомотив М2 : 0Акрон
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Акрон
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Локомотив М
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Локомотив М2 : 0
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Локомотив М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М2 : 2
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 5Локомотив М
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА37
2 Локомотив М36
3 Акрон35
4 Балтика30

Отзывы и комментарии к матчу

