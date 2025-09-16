Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 16 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-09-2025 19:45
16 Сентября 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|8
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|3
|7
|2
|Локомотив М
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Балтика
|3
|0