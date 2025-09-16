03:20 ()
Свернуть список

Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 19:45
16 Сентября 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Динамо Мх
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Пари Нижний Новгород
24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Динамо Мх
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1Пари Нижний Новгород
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Динамо Мх
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Динамо Мх
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Динамо Мх
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА37
2 Локомотив М36
3 Акрон35
4 Балтика30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close