ПСВ Эйндховен - Юнион 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 18:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
16 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
Юнион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Юнион, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Юнион
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 5ПСВ Эйндховен
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен0 : 2
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
13.09.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 7-й тур 0 : 1Юнион
31.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 6-й тур Юнион2 : 0
24.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 5-й тур 0 : 0Юнион
16.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 4-й тур Юнион3 : 0
09.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 3-й тур 2 : 3Юнион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

