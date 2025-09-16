Реал Мадрид - Марсель 16 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-09-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
16 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Марсель, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|08.12.2009
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|30.09.2009
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0