Кристал Пэлас - Миллуолл 16 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-09-2025 21:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
16 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Миллуолл, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|08.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
1-й раунд
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
2-й раунд
| Рединг
Уимблдон
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 2
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|3 : 0
| Престон Норт Энд
Рексем
|2 : 3
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Борнмут
Брентфорд
|0 : 2
| Норвич Сити
Саутгемптон
|0 : 3
| Бромли
Уиком Уондерерс
|1 : 1 4 : 5
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|1 : 1 5 : 3
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|0 : 3
| Бёрнли
Дерби Каунти
|2 : 1
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|1 : 0
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|0 : 1
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 5 : 6
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|0 : 1
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Миллуолл
Ковентри Сити
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|1 : 1 3 : 0
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Бристоль Сити
|2 : 0
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|2 : 2 12 : 11
1/16 финала
| Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
|16.09
| Кристал Пэлас
Миллуолл
|16.09
| Брентфорд
Астон Вилла
|16.09
| Суонси Сити
Ноттингем Форест
|17.09
| Бёрнли
Кардифф Сити
|23.09
| Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
|23.09
| Рексем
Рединг
|23.09
| Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
|23.09
| Вулверхэмптон
Эвертон
|23.09
| Фулхэм
Кембридж Юнайтед
|23.09
| Линкольн Сити
Челси
|23.09
| Ливерпуль
Саутгемптон
|23.09
| Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
|24.09
| Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
|24.09
| Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
|24.09
| Порт Вейл
Арсенал
|24.09