Сочи - Динамо М 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 19:30
17 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|02.05.2025
|Россия — МФЛ
|8-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|05.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|06.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|09.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 5
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|8
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|3
|7
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|3
|0