Сочи - Динамо М 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 19:30
17 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Сочи
Динамо М

Анонс матча
Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи1 : 1Динамо М
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Динамо М3 : 2Сочи
02.05.2025 Россия — МФЛ 8-й тур Сочи1 : 1Динамо М
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Сочи
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 3Динамо М
05.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М3 : 2Сочи
06.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Сочи3 : 3Динамо М
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Динамо М0 : 2Сочи
09.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Сочи2 : 1Динамо М
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Динамо М1 : 5Сочи
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Сочи
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Сочи0 : 1
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Сочи
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 0 : 0Сочи
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Сочи2 : 4
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 2
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 0Динамо М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Динамо М
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Динамо М2 : 5
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 0 : 0 5 : 4Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА37
3 Акрон45
4 Балтика30

