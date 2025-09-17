03:32 ()
ПСЖ - Аталанта 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
ПСЖ
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Аталанта, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
49 Франция нп Ибрагим Мбайе
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
29 Италия вр Марко Карнезекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
16 Италия пз Рауль Белланова
8 Хорватия пз Марио Пашалич
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
59 Польша пз Никола Залевски
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
70 Италия пз Даниэль Мальдини
90 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
12.08.2020 Лига чемпионов 1/4 финала Аталанта1 : 2ПСЖ
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ2 : 0
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 6ПСЖ
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1ПСЖ
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 3
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Аталанта4 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 1Аталанта
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Аталанта1 : 1
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аталанта1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Аталанта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

