ПСЖ - Аталанта 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Аталанта, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Аталанта
Бергамо, Италия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|15
|пз
|Мартен де Рон
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Иван Юрич
История личных встреч
|12.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0