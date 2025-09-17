03:32 ()
Аякс - Интер М 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Аякс
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Интер М, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
1 Чехия вр Витезслав Ярош
3 Дания зщ Антон Гоэи
4 Япония зщ Коу Итакура
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
6 Нидерланды пз Юри Регер
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
11 Бельгия нп Мика Годтс
13 Испания вр Хосеп Мартинес
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
8 Хорватия пз Петар Сучич
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс3 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 1Аякс
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс2 : 0
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 2Аякс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс2 : 0
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 3Интер М
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Интер М1 : 2
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Интер М5 : 0
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Интер М2 : 0
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Интер М
