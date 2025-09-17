Аякс - Интер М 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Коу Итакура
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|6
|пз
|Юри Регер
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|11
|нп
|Мика Годтс
|13
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Кристиан Киву
История личных встреч
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0