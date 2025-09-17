Аль-Наср - Истиклол 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 20:15
17 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Истиклол, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
История личных встреч
|05.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|02.10.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|0 : 5
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|03.12.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа C. 6-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа C. 5-й тур
|3 : 1
|05.11.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|01.10.2024
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа C. 2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Эстегляль
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Аль-Вихдат
|0
|0
|3
|Аль-Васл
|0
|0
|4
|Аль-Мухаррак
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Андижан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Аль-Хальдия
|0
|0
|3
|Аль-Ахли
|0
|0
|4
|Аркадаг
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хуссейн
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Ахал
|1
|3
|3
|Сепахан
|1
|0
|4
|Мохун Баган
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Наср
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Истиклол
|0
|0
|3
|Аль-Завраа
|0
|0
|4
|Гоа
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бэйцзин Гоань
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Макартур
|0
|0
|3
|Тай По
|0
|0
|4
|Конган Ханой
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Гамба Осака
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Намдинь
|0
|0
|3
|Истерн
|0
|0
|4
|Ратчабури
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лайон Сити Сейлорс
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бангкок Юнайтед
|0
|0
|3
|Персиб Бандун
|0
|0
|4
|Селангор
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тампинс Роверс
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|0
|0
|3
|Патхум Юнайтед
|0
|0
|4
|Кайа
|0
|0