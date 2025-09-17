03:32 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Истиклол 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 20:15
17 Сентября 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 1-й тур
Аль-Наср
Истиклол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Истиклол, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
История личных встреч
05.12.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 6-й тур Истиклол1 : 1Аль-Наср
02.10.2023 Лига чемпионов АФК - 2024 Группа E. 2-й тур Аль-Наср3 : 1Истиклол
14.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Наср2 : 0
29.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 0 : 5Аль-Наср
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Аль-Наср
03.12.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа C. 6-й тур Истиклол0 : 2
26.11.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа C. 5-й тур 3 : 1Истиклол
05.11.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа C. 4-й тур 1 : 0Истиклол
22.10.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа C. 3-й тур Истиклол0 : 1
01.10.2024 Лига Чемпионов АФК 2 Группа C. 2-й тур 4 : 0Истиклол
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Эстегляль00
2
1/8 финала
Аль-Вихдат00
3 Аль-Васл00
4 Аль-Мухаррак00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Андижан00
2
1/8 финала
Аль-Хальдия00
3 Аль-Ахли00
4 Аркадаг00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хуссейн13
2
1/8 финала
Ахал13
3 Сепахан10
4 Мохун Баган10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Наср00
2
1/8 финала
Истиклол00
3 Аль-Завраа00
4 Гоа00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Бэйцзин Гоань00
2
1/8 финала
Макартур00
3 Тай По00
4 Конган Ханой00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамба Осака00
2
1/8 финала
Намдинь00
3 Истерн00
4 Ратчабури00
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Лайон Сити Сейлорс00
2
1/8 финала
Бангкок Юнайтед00
3 Персиб Бандун00
4 Селангор00
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Тампинс Роверс00
2
1/8 финала
Пхохан Стилерс00
3 Патхум Юнайтед00
4 Кайа00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close