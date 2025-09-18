ЦСКА - Балтика 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 17:30
18 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 5
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|09.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|24-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: ЦСКА — «Балтика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Крылья Советов
|4
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|3
|7
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|3
|0