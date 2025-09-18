20:51 ()
ЦСКА - Балтика 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 17:30
18 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Балтика, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Балтика0 : 2ЦСКА
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Балтика1 : 5ЦСКА
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1ЦСКА
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
09.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 24-й тур ЦСКА2 : 0Балтика
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0ЦСКА
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 3ЦСКА
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика0 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Балтика1 : 1
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 2Балтика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: ЦСКА — «Балтика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Крылья Советов46
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА37
3 Акрон45
4 Балтика30

