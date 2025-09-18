20:51 ()
Брюгге - Монако 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 18:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
18 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Брюгге
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Монако, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Монако
Монако, Монако
22БельгияврСимон Миньоле
64БельгиязщКириани Саббе
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
14НидерландызщБьорн Мейер
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
15НигерияпзРафаэль Оньедика
9ПортугалиянпКарлуш Форбш
7ГерманиянпНиколо Трезольди
25СербиянпАлександар Станкович
16ШвейцарияврФилипп Кён
4НидерландызщДжордан Тезе
3АнглиязщЭрик Дайер
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
12БразилиязщКаю Энрике
18ЯпонияпзТакуми Минамино
6ШвейцарияпзДенис Закария
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
15СенегалпзЛамин Камара
14ДаниянпМика Биерет
9СШАнпФоларин Балогун
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
06.11.2018Лига чемпионовГруппа A. 4-й турМонако0 : 4Брюгге
24.10.2018Лига чемпионовГруппа A. 3-й турБрюгге1 : 1Монако
13.09.2025Бельгия — Лига Жюпиле7-й тур1 : 0Брюгге
31.08.2025Бельгия — Лига Жюпиле6-й тур1 : 1Брюгге
27.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчБрюгге6 : 0
19.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 3Брюгге
16.08.2025Бельгия — Лига Жюпиле4-й тур0 : 1Брюгге
13.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Монако
31.08.2025Франция — Лига 13-й турМонако3 : 2
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 0Монако
16.08.2025Франция — Лига 11-й турМонако3 : 1
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

