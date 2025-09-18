Брюгге - Монако 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 18:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
18 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Монако, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Монако
Монако, Монако
|22
|вр
|Симон Миньоле
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|14
|зщ
|Бьорн Мейер
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|9
|нп
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
|25
|нп
|Александар Станкович
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|зщ
|Каю Энрике
|18
|пз
|Такуми Минамино
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|15
|пз
|Ламин Камара
|14
|нп
|Мика Биерет
|9
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|06.11.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|0 : 4
|24.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|7-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|6-й тур
|1 : 1
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 0
|19.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 3
|16.08.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|4-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0