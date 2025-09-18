20:51 ()
Спортинг - Кайрат 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Спортинг
Кайрат

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Кайрат, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
12ПортугалияврЖоау Виржиния
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
6БельгиязщЗено Дебаст
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
91ПортугалиязщРикарду Мангаш
14ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
42ДанияпзМортен Юльманн
7ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалияпзФрансиску Тринкан
8ПортугалияпзПедру Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
82КазахстанврШерхан Калмурза
15ИзраильзщОфри Арад
80РоссиязщЕгор Сорокин
14БеларусьзщАлександр Мартынович
3ПортугалиязщЛуиш Мата
4КазахстанзщДамир Касабулат
20КазахстанпзЕркин Тапалов
18ИзраильпзДан Глейзер
9КазахстаннпДастан Сатпаев
26Бразилиянп Эдмилсон
7Португалиянп Жоржинью
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
КазахстанРафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 2Спортинг
30.08.2025Португалия — Примейра4-й турСпортинг1 : 2
23.08.2025Португалия — Примейра3-й тур1 : 4Спортинг
17.08.2025Португалия — Примейра2-й турСпортинг6 : 0
08.08.2025Португалия — Примейра1-й тур0 : 2Спортинг
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турКайрат1 : 0
31.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й тур0 : 1Кайрат
26.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчКайрат0 : 0 3 : 2
20.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 0Кайрат
16.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й турКайрат2 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

