Спортинг - Кайрат 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Кайрат, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
|12
|вр
|Жоау Виржиния
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|14
|пз
|Георгий Кочорашвили
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|82
|вр
|Шерхан Калмурза
|15
|зщ
|Офри Арад
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|3
|зщ
|Луиш Мата
|4
|зщ
|Дамир Касабулат
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|18
|пз
|Дан Глейзер
|9
|нп
|Дастан Сатпаев
|26
|нп
|Эдмилсон
|7
|нп
|Жоржинью
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
История личных встреч
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 3 : 2
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Кайрат». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0