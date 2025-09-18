20:52 ()
Манчестер Сити - Наполи 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Манчестер Сити
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Наполи, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
82АнглиязщРико Льюис
3ПортугалиязщРубен Диаш
6НидерландызщНатан Аке
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
16Испанияпз Родри
20ПортугалияпзБернарду Силва
4НидерландыпзТейани Рейндерс
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
31НидерландызщСэм Бёкема
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталияпзМаттео Политано
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
01.11.2017Лига чемпионовГруппа F. 4-й турНаполи2 : 4Манчестер Сити
17.10.2017Лига чемпионовГруппа F. 3-й турМанчестер Сити2 : 1Наполи
22.11.2011Лига чемпионовГруппа A. 5-й турНаполи2 : 1Манчестер Сити
14.09.2011Лига чемпионовГруппа A. 1-й турМанчестер Сити1 : 1Наполи
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турМанчестер Сити3 : 0
31.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 1Манчестер Сити
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турМанчестер Сити0 : 2
16.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 4Манчестер Сити
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 3Манчестер Сити
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 3Наполи
30.08.2025Италия — Серия А2-й турНаполи1 : 0
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур0 : 2Наполи
14.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи2 : 1
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи3 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

