Манчестер Сити - Наполи 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Наполи, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Наполи
Неаполь, Италия
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|82
|зщ
|Рико Льюис
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|пз
|Маттео Политано
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Антонио Конте
История личных встреч
|01.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 4
|17.10.2017
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|2 : 1
|22.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|14.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0