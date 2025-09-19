Бетис - Реал Сосьедад 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 21:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
19 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Серхио Франсиско
История личных встреч
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|15.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|03.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 4
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1