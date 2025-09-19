05:53 ()
Бетис - Реал Сосьедад 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 21:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
19 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Бетис
Реал Сосьедад

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Альваро Вальес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
4 Бразилия зщ Натан
16 Аргентина зщ Валентин Гомес
23 Доминиканская Республика зщ Хуниор Фирпо
8 Испания пз Пабло Форнальс
6 Испания пз Серхи Альтмира
7 Бразилия пз Антони
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Испания пз Родриго Рикельме
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Йон Горротксатеги
18 Испания пз Карлос Солер
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
7 Испания нп Андер Барренечеа
11 Португалия нп Гонсалу Гедеш
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Серхио Франсиско
История личных встреч
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Бетис3 : 0Реал Сосьедад
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0Бетис
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Бетис0 : 2Реал Сосьедад
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0Реал Сосьедад
30.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Реал Сосьедад0 : 2Бетис
15.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Реал Сосьедад0 : 0Бетис
03.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Реал Сосьедад0 : 4Бетис
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Бетис4 : 0Реал Сосьедад
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Бетис3 : 1 ДВРеал Сосьедад
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 2Бетис
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Бетис1 : 2
27.08.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Бетис
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Бетис1 : 0
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Бетис
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Реал Сосьедад1 : 2
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Реал Сосьедад2 : 2
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 2 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

