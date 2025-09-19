05:54 ()
Свернуть список

Спарта - Твенте 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 20:00
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Спарта
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Твенте, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Твенте
Энсхеде
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
10 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
11 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Бельгия пз Арно Версейрен
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта0 : 2Твенте
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте1 : 1Спарта
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Твенте2 : 1Спарта
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Спарта2 : 2Твенте
11.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч Твенте1 : 0Спарта
08.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч Спарта1 : 1Твенте
23.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте3 : 3Спарта
11.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Спарта1 : 1Твенте
22.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте2 : 0Спарта
20.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта0 : 1Твенте
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Спарта
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Спарта0 : 4
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 3Спарта
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Спарта2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 6 : 1Спарта
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Твенте2 : 2
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 0Твенте
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 2Твенте
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта59
9 Фортуна57
10 Гоу Эхед Иглс56
11 ПЕК Зволле46
12 Волендам54
13 Твенте54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close