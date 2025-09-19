Спарта - Твенте 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 20:00
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Твенте, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Тео Кинтеро
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|10
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|11
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|пз
|Арно Версейрен
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|11.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 3
|11.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|22.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|5
|9
|9
|Фортуна
|5
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|11
|ПЕК Зволле
|4
|6
|12
|Волендам
|5
|4
|13
|Твенте
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0