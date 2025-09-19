Риу Аве - Порту 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 21:15
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
19 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1