Риу Аве - Порту 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 21:15
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
19 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Риу Аве
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
54 Греция зщ Георгиос Льявас
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
80 Германия нп Оле Польман
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
99 Португалия вр Диогу Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2Порту
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0Риу Аве
03.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Порту0 : 0Риу Аве
28.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Риу Аве1 : 2Порту
18.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Порту1 : 0Риу Аве
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Риу Аве3 : 1Порту
16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Порту1 : 0Риу Аве
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве0 : 3Порту
01.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Порту2 : 0Риу Аве
07.03.2020 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Риу Аве
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1Риу Аве
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 3Риу Аве
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 1
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Риу Аве
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Порту1 : 0
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Порту
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Порту4 : 0
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

