Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 21:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
19 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
История личных встреч
21.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Мидлсбро2 : 0Вест Бромвич Альбион
01.10.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Мидлсбро
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Мидлсбро
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 2 : 2Мидлсбро
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Мидлсбро1 : 0
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 2Мидлсбро
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 3Мидлсбро
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Мидлсбро0 : 4
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 1Вест Бромвич Альбион
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 3Вест Бромвич Альбион
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 1 2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро513
2
Повышение
Сток Сити512
3
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити511
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити510
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион510
6
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити59
7 Суонси Сити58
8 Престон Норт Энд58
9 Портсмут58
10 Норвич Сити57
11 Бирмингем Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс57
13 Миллуолл57
14 Ипсвич Таун56
15 Саутгемптон56
16 Блэкберн Роверс56
17 Уотфорд55
18 Чарльтон Атлетик55
19 Дерби Каунти55
20 Халл Сити55
21 Рексем54
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед52
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей51
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед50

