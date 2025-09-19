Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 21:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
19 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 0
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|22.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|0 : 3
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 4
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|5
|13
| 2
Повышение
|Сток Сити
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|5
|11
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|5
|10
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|5
|10
| 6
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|5
|9
|7
|Суонси Сити
|5
|8
|8
|Престон Норт Энд
|5
|8
|9
|Портсмут
|5
|8
|10
|Норвич Сити
|5
|7
|11
|Бирмингем Сити
|5
|7
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|7
|13
|Миллуолл
|5
|7
|14
|Ипсвич Таун
|5
|6
|15
|Саутгемптон
|5
|6
|16
|Блэкберн Роверс
|5
|6
|17
|Уотфорд
|5
|5
|18
|Чарльтон Атлетик
|5
|5
|19
|Дерби Каунти
|5
|5
|20
|Халл Сити
|5
|5
|21
|Рексем
|5
|4
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|5
|2
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|5
|1
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0