Ван - Ширак 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 14:00
19 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Ван
Ширак

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Ширак, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
12.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Ширак0 : 1Ван
02.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Ван1 : 0Ширак
26.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 2Ван
18.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Ширак0 : 0Ван
09.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Ван4 : 0Ширак
03.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Ширак2 : 0Ван
05.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Ван1 : 0Ширак
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Ван3 : 0Ширак
01.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Ширак1 : 0Ван
09.11.2022 Армения - Премьер-лига 16-й тур Ван2 : 1Ширак
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ван
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Ван0 : 0
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван0 : 2
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ван
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ван0 : 0
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак4 : 2
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ширак
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Ширак
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт512
2
Лига конференций
Арарат-Армения410
3
Лига конференций
Урарту610
4 Ноа49
5 Пюник57
6 БКМА56
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

