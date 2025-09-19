Ван - Ширак 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 14:00
19 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Ширак, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|12.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|02.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|03.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Урарту
|6
|10
|4
|Ноа
|4
|9
|5
|Пюник
|5
|7
|6
|БКМА
|5
|6
|7
|Гандзасар
|6
|6
|8
|Ван
|5
|5
|9
|Ширак
|6
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|6
|1