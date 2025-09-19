Тобол - Астана 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 16:00
19 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Астана, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Тобол
Костанай
Астана
Астана
История личных встреч
|10.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|14.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|13.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|28.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|22
|49
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|22
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|21
|44
|4
|Актобе
|22
|39
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Окжетпес
|23
|32
|7
|Женис
|22
|31
|8
|Ордабасы
|22
|31
|9
|Кызыл-Жар
|23
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Кайсар
|23
|20
|12
|Улытау
|22
|18
|13
|Туран
|23
|16
| 14
Зона вылета
|Атырау
|23
|15