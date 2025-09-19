05:55 ()
Тобол - Астана 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 16:00
19 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Тобол
Астана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Астана, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Астана
Астана
История личных встреч
10.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Астана1 : 3Тобол
03.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур Тобол1 : 0Астана
21.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Астана2 : 2Тобол
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Астана2 : 1Тобол
09.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол0 : 1Астана
14.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана1 : 2Тобол
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Тобол1 : 1Астана
13.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Астана1 : 1Тобол
05.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Тобол1 : 1Астана
22.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Астана1 : 0Тобол
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Тобол
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Тобол2 : 0
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Тобол
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Тобол
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Тобол1 : 3
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Астана3 : 3
28.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Астана5 : 1
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Астана
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Астана4 : 0
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2249
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2247
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2144
4 Актобе2239
5 Елимай2339
6 Окжетпес2332
7 Женис2231
8 Ордабасы2231
9 Кызыл-Жар2324
10 Жетысу2321
11 Кайсар2320
12 Улытау2218
13 Туран2316
14
Зона вылета
Атырау2315

