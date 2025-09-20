00:43 ()
Суббота 20 сентября
Пари Нижний Новгород - Ахмат 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 13:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Пари Нижний Новгород5 : 1Ахмат
26.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ахмат
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Ахмат0 : 2Пари Нижний Новгород
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат0 : 2Пари Нижний Новгород
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Ахмат
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1Пари Нижний Новгород
17.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород4 : 0Ахмат
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат5 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Ахмат
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 2 : 1Ахмат
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 3 : 0Ахмат
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ахмат
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ахмат0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

