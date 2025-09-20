Пари Нижний Новгород - Ахмат 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 13:30
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
20 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 1
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|14.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1