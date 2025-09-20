00:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Динамо Мх - Локомотив М 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Динамо Мх
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Локомотив М, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2Локомотив М
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0Динамо Мх
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Динамо Мх
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Динамо Мх
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 1 : 3Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Динамо Мх
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 1 : 3Локомотив М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Локомотив М
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Локомотив М2 : 0
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Локомотив М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close