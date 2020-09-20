Алавес - Севилья 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|20.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|12.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 3
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|19.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1