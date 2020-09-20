00:44 ()
Алавес - Севилья 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Алавес
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
20.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Севилья1 : 1Алавес
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Алавес2 : 1Севилья
12.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Севилья2 : 3Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3Севилья
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Алавес0 : 1Севилья
04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Алавес0 : 0Севилья
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Севилья2 : 2Алавес
23.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Алавес
19.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 2Севилья
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Алавес
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Алавес
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Алавес1 : 1
22.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Алавес
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Алавес2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 1
12.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Севилья2 : 2
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 0 : 2Севилья
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 3 : 2Севилья
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

