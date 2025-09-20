00:44 ()
Суббота 20 сентября
Валенсия - Атлетик Б 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 21:00
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
20 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Валенсия
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетик Б, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Валенсия0 : 1Атлетик Б
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Атлетик Б1 : 0Валенсия
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 0Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2Валенсия
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Валенсия1 : 2Атлетик Б
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия1 : 3Атлетик Б
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0Валенсия
07.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б0 : 0Валенсия
02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Валенсия1 : 0Атлетик Б
10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Атлетик Б1 : 1Валенсия
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 6 : 0Валенсия
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Валенсия3 : 0
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Валенсия
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Валенсия3 : 0
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Атлетик Б0 : 2
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Атлетик Б0 : 1
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Атлетик Б
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 0
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

