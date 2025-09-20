00:45 ()
Ланс - Лилль 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 21:05
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 Сентября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ланс
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
30.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Лилль1 : 0Ланс
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ланс0 : 2Лилль
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль2 : 1Ланс
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1Лилль
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 1Лилль
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль1 : 0Ланс
16.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль1 : 2Ланс
04.01.2022 Кубок Франции 1/16 финала Ланс2 : 2 4 : 3Лилль
18.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ланс1 : 0Лилль
07.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ланс0 : 3Лилль
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Ланс
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Ланс3 : 1
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 2Ланс
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ланс0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс2 : 1
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Лилль2 : 1
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 7Лилль
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 3Лилль
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лилль410
3
Лига чемпионов
Монако49
4
Лига чемпионов
Лион49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже45
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

