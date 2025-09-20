Ланс - Лилль 20 Сентября прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лилль, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|04.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|18.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|4
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1