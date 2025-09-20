00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Гронинген - Телстар 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
20 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Гронинген
Телстар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Телстар, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Телстар
Велзен
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 1Гронинген
29.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Гронинген4 : 0
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 2Гронинген
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гронинген2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1Гронинген
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Телстар1 : 3
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Телстар
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Телстар2 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Телстар0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта59
9 Фортуна57
10 Гоу Эхед Иглс56
11 ПЕК Зволле46
12 Волендам54
13 Твенте54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close