Гронинген - Телстар 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 18:45
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
20 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Телстар, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Телстар
Велзен
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|5
|9
|9
|Фортуна
|5
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|11
|ПЕК Зволле
|4
|6
|12
|Волендам
|5
|4
|13
|Твенте
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0