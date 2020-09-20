00:46 ()
Суббота 20 сентября
Фортуна - Утрехт 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 20:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
20 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фортуна
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Утрехт, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна0 : 0Утрехт
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт2 : 5Фортуна
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Утрехт4 : 0Фортуна
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Фортуна0 : 0Утрехт
03.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Утрехт1 : 2Фортуна
02.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фортуна3 : 4Утрехт
09.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт1 : 1Фортуна
18.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна2 : 2Утрехт
20.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна0 : 1Утрехт
19.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Утрехт1 : 1Фортуна
17.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Фортуна
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 3Фортуна
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна3 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Фортуна
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фортуна2 : 2
14.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Утрехт0 : 1
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Утрехт
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Утрехт0 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Утрехт4 : 1
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта59
9 Фортуна57
10 Гоу Эхед Иглс56
11 ПЕК Зволле46
12 Волендам54
13 Твенте54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

