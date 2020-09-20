Фортуна - Утрехт 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 20:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
20 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Утрехт, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Рон Янс
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 5
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 0
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|02.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 4
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 1
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|5
|9
|9
|Фортуна
|5
|7
|10
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|11
|ПЕК Зволле
|4
|6
|12
|Волендам
|5
|4
|13
|Твенте
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0