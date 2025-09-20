00:46 ()
Санта-Клара - Алверка 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
20 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Санта-Клара
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Алверка, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
История личных встреч
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Санта-Клара
06.09.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 1Санта-Клара
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара0 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Санта-Клара
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Санта-Клара1 : 2
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Алверка1 : 0
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Алверка1 : 2
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2Алверка
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 1Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

