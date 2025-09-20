АВС - Бенфика 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 19:00
20 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
20 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Бенфика, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Бенфика
Лиссабон
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|4
|зщ
|Сиди Бане
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Оскар Переа
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|17
|нп
|Бруну Луренсу
|7
|нп
|Тумане
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|9
|нп
|Франьо Иванович
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Бруну Лаже
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|6 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1