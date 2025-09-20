00:46 ()
АВС - Бенфика 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 19:00
20 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
АВС
Бенфика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Бенфика, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Бенфика
Лиссабон
93 Бразилия вр Simao Bertelli
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
4 Сенегал зщ Сиди Бане
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
27 Испания пз Анхель Альгобия
15 Испания пз Хауме
14 Колумбия пз Оскар Переа
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
17 Португалия нп Бруну Луренсу
7 Португалия нп Тумане
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
9 Хорватия нп Франьо Иванович
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Бруну Лаже
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Бенфика6 : 0АВС
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1Бенфика
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1АВС
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур АВС0 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2АВС
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур АВС0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 1АВС
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Бенфика2 : 3
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Бенфика
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Бенфика1 : 0
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

