Витория Гимарайнш - Брага 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
20 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Витория Гимарайнш
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Брага, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Брага
Брага
История личных встреч
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Брага
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 2Витория Гимарайнш
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Брага
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 1Витория Гимарайнш
28.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Брага3 : 2Витория Гимарайнш
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Брага1 : 0Витория Гимарайнш
05.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Брага0 : 0Витория Гимарайнш
10.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Брага3 : 0Витория Гимарайнш
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Витория Гимарайнш
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Брага
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Брага5 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Брага2 : 2
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 4Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

