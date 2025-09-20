Витория Гимарайнш - Брага 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
20 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Брага, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Брага
Брага
История личных встреч
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|10.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1