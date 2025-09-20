Полесье - Кудровка 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
20 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кудровка, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Кудровка
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|5
|13
| 2
Лига конференций
|Колос
|5
|13
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|5
|11
|4
|Кривбасс
|5
|9
|5
|Металлист 1925
|5
|8
|6
|Оболонь-Бровар
|5
|8
|7
|Заря
|5
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|7
|9
|Кудровка
|5
|7
|10
|Верес
|5
|6
|11
|Полесье
|5
|6
|12
|Карпаты
|5
|4
| 13
Стыковая зона
|Полтава
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Александрия
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|5
|3