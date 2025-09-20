00:47 ()
Полесье - Кудровка 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
20 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Полесье
Кудровка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Кудровка, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Полесье
Житомир
Кудровка
Украина Руслан Петрович Ротань
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Полесье
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 4 : 1Полесье
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 2Полесье
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Полесье0 : 3
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Полесье0 : 2
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Кудровка
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кудровка2 : 2
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Кудровка3 : 1
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Кудровка
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кудровка3 : 1
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К513
2
Лига конференций
Колос513
3
Лига конференций
Шахтёр511
4 Кривбасс59
5 Металлист 192558
6 Оболонь-Бровар58
7 Заря57
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье56
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава54
14
Стыковая зона
Эпицентр53
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В53

