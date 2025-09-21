23:22 ()
Оренбург - Динамо М 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 11:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Сентября 2025 года в 12:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Оренбург
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М5 : 1Оренбург
01.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2Динамо М
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М3 : 2Оренбург
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Оренбург1 : 2Динамо М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь регионов) Оренбург2 : 4Динамо М
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 1Динамо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М4 : 1Оренбург
12.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М2 : 0Оренбург
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург3 : 0Динамо М
22.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М3 : 3Оренбург
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Оренбург0 : 0 4 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Оренбург
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Динамо М0 : 2
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 0 : 4Динамо М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 2
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 0 : 0Динамо М
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Динамо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

