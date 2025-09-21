Оренбург - Динамо М 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 11:00
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
21 Сентября 2025 года в 12:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Динамо М
Главные тренеры
|Владимир Слишкович
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|29.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|01.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 2
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь регионов)
|2 : 4
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|12.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|22.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1