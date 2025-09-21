23:22 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Спартак М - Крылья Советов 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 13:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
21 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Спартак М
Крылья Советов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
11.07.2025Россия — МФЛ14-й турКрылья Советов2 : 3Спартак М
06.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Спартак М2 : 2Крылья Советов
18.05.2025Мир Российская Премьер-лига29-й турКрылья Советов0 : 2Спартак М
19.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турСпартак М4 : 1Крылья Советов
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турКрылья Советов0 : 3Спартак М
05.08.2024Мир Российская Премьер-лига3-й турСпартак М3 : 0Крылья Советов
21.06.2024Россия — МФЛГруппа АКрылья Советов3 : 4Спартак М
15.03.2024Россия — МФЛГруппа АСпартак М2 : 1Крылья Советов
09.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турСпартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023Мир Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов4 : 0Спартак М
19.09.2025Россия — МФЛ23-й тур5 : 4Спартак М
18.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й турСпартак М1 : 2
13.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й тур2 : 2Спартак М
12.09.2025Россия — МФЛ22-й тур1 : 1Спартак М
08.09.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Спартак М5 : 0
19.09.2025Россия — МФЛ23-й турКрылья Советов2 : 0
17.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й турКрылья Советов1 : 2
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турКрылья Советов2 : 0
12.09.2025Россия — МФЛ22-й турКрылья Советов0 : 3
31.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й тур2 : 2Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

