Спартак М - Крылья Советов 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 13:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
21 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 3
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|05.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 4
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|1 : 1
|08.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|2 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1