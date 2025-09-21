Краснодар - Зенит 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|5 : 0
|13.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|2 : 5
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|3 : 0
|06.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1