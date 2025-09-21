23:22 ()
Краснодар - Зенит 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 18:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Краснодар
Зенит

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
29.08.2025Россия — МФЛ21-й турКраснодар2 : 0Зенит
18.04.2025Россия — МФЛ6-й турЗенит5 : 0Краснодар
13.04.2025Мир Российская Премьер-лига24-й турЗенит4 : 1Краснодар
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовКраснодар4 : 1Зенит
28.09.2024Мир Российская Премьер-лига10-й турКраснодар2 : 0Зенит
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит1 : 0Краснодар
13.07.2024OLIMPBET Суперкубок России 2024ФиналЗенит4 : 2Краснодар
13.04.2024Мир Российская Премьер-лига24-й турКраснодар1 : 2Зенит
11.11.2023Мир Российская Премьер-лига15-й турЗенит1 : 1Краснодар
13.05.2023Мир Российская Премьер-лига27-й турЗенит2 : 2Краснодар
19.09.2025Россия — МФЛ23-й турКраснодар5 : 4
17.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й тур1 : 2Краснодар
13.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турКраснодар2 : 1
12.09.2025Россия — МФЛ22-й тур2 : 5Краснодар
31.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й тур1 : 1Краснодар
19.09.2025Россия — МФЛ23-й тур1 : 0Зенит
17.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турЗенит2 : 1
14.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й тур0 : 0Зенит
12.09.2025Россия — МФЛ22-й турЗенит3 : 0
06.09.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит5 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

