Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
СКА-Хабаровск - Черноморец 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 07:00
21 Сентября 2025 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 11-й тур
СКА-Хабаровск
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Черноморец, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
19.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск6 : 1Черноморец
10.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0СКА-Хабаровск
20.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Черноморец
30.09.2020 Кубок России Группа 9 Черноморец1 : 3СКА-Хабаровск
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур Черноморец1 : 2СКА-Хабаровск
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
14.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 36-й тур Черноморец4 : 0СКА-Хабаровск
16.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Черноморец
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур СКА-Хабаровск1 : 2
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Черноморец4 : 1
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Черноморец3 : 2
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 1Черноморец
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 0Черноморец
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Черноморец0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1023
2
Повышение
Спартак Кс1023
3
Плей-офф за повышение
Факел1022
4
Плей-офф за повышение
Ротор1020
5 КАМАЗ1018
6 Челябинск1018
7 Родина1016
8 Шинник1013
9 Арсенал Т1013
10 Волга Ул1011
11 Нефтехимик1011
12 СКА-Хабаровск1010
13 Енисей109
14 Черноморец109
15 Уфа109
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка106
18
Зона вылета
Сокол105

