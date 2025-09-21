СКА-Хабаровск - Черноморец 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 07:00
21 Сентября 2025 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Черноморец, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Поддубский
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|19.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|10.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 9
|1 : 3
|08.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|46-й тур
|1 : 2
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|14.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|36-й тур
|4 : 0
|16.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|16-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 1
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|4 : 1
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|3 : 2
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|10
|23
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|10
|23
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|10
|22
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|10
|20
|5
|КАМАЗ
|10
|18
|6
|Челябинск
|10
|18
|7
|Родина
|10
|16
|8
|Шинник
|10
|13
|9
|Арсенал Т
|10
|13
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|Нефтехимик
|10
|11
|12
|СКА-Хабаровск
|10
|10
|13
|Енисей
|10
|9
|14
|Черноморец
|10
|9
|15
|Уфа
|10
|9
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|10
|5