Барселона - Хетафе 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 21:00
Стадион: Стадион Йохана Кройфа (Сан-Жоан-Деспи, Испания), вместимость: 6000
21 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Барселона
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Хетафе, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: стадионе Йохана Кройфа (Сан-Жоан-Деспи, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияХосе Бордалас
18.01.2025Испания — Примера20-й турХетафе1 : 1Барселона
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0Хетафе
24.02.2024Испания - Примера26-й турБарселона4 : 0Хетафе
13.08.2023Испания - Примера1-й турХетафе0 : 0Барселона
16.04.2023Испания - Примера29-й турХетафе0 : 0Барселона
22.01.2023Испания - Примера18-й турБарселона1 : 0Хетафе
15.05.2022Испания - Примера37-й турХетафе0 : 0Барселона
29.08.2021Испания - Примера3-й турБарселона2 : 1Хетафе
22.04.2021Испания - Примера31-й турБарселона5 : 2Хетафе
17.10.2020Испания - Примера6-й турХетафе1 : 0Барселона
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Барселона
14.09.2025Испания — Примера4-й турБарселона6 : 0
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Барселона
23.08.2025Испания — Примера2-й тур2 : 3Барселона
16.08.2025Испания — Примера1-й тур0 : 3Барселона
13.09.2025Испания — Примера4-й турХетафе2 : 0
29.08.2025Испания — Примера3-й тур3 : 0Хетафе
25.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 2Хетафе
17.08.2025Испания — Примера1-й тур0 : 2Хетафе
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1Хетафе
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

