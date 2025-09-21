23:23 ()
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Лацио - Рома 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 12:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
21 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Лацио
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
13.04.2025Италия — Серия А32-й турЛацио1 : 1Рома
05.01.2025Италия — Серия А19-й турРома2 : 0Лацио
06.04.2024Италия - Серия А31-й турРома1 : 0Лацио
10.01.2024Кубок Италии1/4 финалаЛацио1 : 0Рома
12.11.2023Италия - Серия А12-й турЛацио0 : 0Рома
19.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турЛацио1 : 0Рома
06.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турРома0 : 1Лацио
20.03.2022Италия - Серия А30-й турРома3 : 0Лацио
26.09.2021Италия - Серия А6-й турЛацио3 : 2Рома
15.05.2021Италия - Серия А37-й турРома2 : 0Лацио
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 0Лацио
31.08.2025Италия — Серия А2-й турЛацио4 : 0
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур2 : 0Лацио
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Лацио2 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Лацио
14.09.2025Италия — Серия А3-й турРома0 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 1Рома
23.08.2025Италия — Серия А1-й турРома1 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Рома
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Кальяри47
5
Лига Европы
Удинезе37
6
Лига конференций
Милан36
7 Рома36
8 Аталанта35
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче41

