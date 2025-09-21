Лацио - Рома 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 12:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
21 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Рома, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Рома
Рим
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Милан
|3
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|5
|9
|Комо
|3
|4
|10
|Торино
|3
|4
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Болонья
|3
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Дженоа
|3
|2
|16
|Фиорентина
|3
|2
|17
|Верона
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Парма
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1