Кремонезе - Парма 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Кремонезе
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Парма, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Парма
Парма
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й турПарма1 : 1Кремонезе
01.10.2023Италия - Серия BСерия В. 8-й турКремонезе1 : 2Парма
15.02.2022Италия - Серия BСерия B. 23-й турКремонезе3 : 1Парма
19.09.2021Италия - Серия BСерия B. 4-й турПарма1 : 2Кремонезе
20.01.2018Италия - Серия BСерия B. 22-й турКремонезе1 : 0Парма
25.08.2017Италия - Серия BСерия B. 1-й турПарма1 : 0Кремонезе
15.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 0Кремонезе
29.08.2025Италия — Серия А2-й турКремонезе3 : 2
23.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 2Кремонезе
16.08.2025Кубок Италии1/32 финалаКремонезе0 : 0 4 : 5
01.06.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 2-й матч2 : 3Кремонезе
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур2 : 0Парма
30.08.2025Италия — Серия А2-й турПарма1 : 1
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур2 : 0Парма
17.08.2025Кубок Италии1/32 финалаПарма2 : 0
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур2 : 3Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Кальяри47
5
Лига Европы
Удинезе37
6
Лига конференций
Милан36
7 Рома36
8 Аталанта35
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче41

