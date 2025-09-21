Торино - Аталанта 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Марко Барони
|Иван Юрич
История личных встреч
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 4
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Милан
|3
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|5
|9
|Комо
|3
|4
|10
|Торино
|3
|4
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Болонья
|3
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Дженоа
|3
|2
|16
|Фиорентина
|3
|2
|17
|Верона
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Парма
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1