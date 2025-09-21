23:23 ()
Торино - Аталанта 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 15:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
21 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Торино
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Аталанта, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
01.02.2025Италия — Серия А23-й турАталанта1 : 1Торино
25.08.2024Италия — Серия А2-й турТорино2 : 1Аталанта
26.05.2024Италия - Серия А38-й турАталанта3 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0Аталанта
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турТорино1 : 2Аталанта
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турАталанта3 : 1Торино
27.04.2022Италия - Серия А20-й турАталанта4 : 4Торино
21.08.2021Италия - Серия А1-й турТорино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Торино
26.09.2020Италия - Серия А2-й турТорино2 : 4Аталанта
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур0 : 1Торино
31.08.2025Италия — Серия А2-й турТорино0 : 0
25.08.2025Италия — Серия А1-й тур5 : 0Торино
18.08.2025Кубок Италии1/32 финалаТорино1 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 0Торино
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 0Аталанта
14.09.2025Италия — Серия А3-й турАталанта4 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 1Аталанта
24.08.2025Италия — Серия А1-й турАталанта1 : 1
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аталанта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Кальяри47
5
Лига Европы
Удинезе37
6
Лига конференций
Милан36
7 Рома36
8 Аталанта35
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче41

