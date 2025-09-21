Фиорентина - Комо 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 18:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
21 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Комо, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Милан
|3
|6
|7
|Рома
|3
|6
|8
|Аталанта
|3
|5
|9
|Комо
|3
|4
|10
|Торино
|3
|4
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Болонья
|3
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Дженоа
|3
|2
|16
|Фиорентина
|3
|2
|17
|Верона
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Парма
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1