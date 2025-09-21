23:24 ()
Фиорентина - Комо 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 18:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
21 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Фиорентина
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Комо, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Комо
Комо
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
16.02.2025Италия — Серия А25-й турФиорентина0 : 2Комо
24.11.2024Италия — Серия А13-й турКомо0 : 2Фиорентина
13.09.2025Италия — Серия А3-й турФиорентина1 : 3
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 0Фиорентина
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина3 : 2
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 3Фиорентина
15.09.2025Италия — Серия А3-й турКомо1 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 0Комо
24.08.2025Италия — Серия А1-й турКомо2 : 0
16.08.2025Кубок Италии1/32 финалаКомо3 : 1
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20255 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Кальяри47
5
Лига Европы
Удинезе37
6
Лига конференций
Милан36
7 Рома36
8 Аталанта35
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче41

Отзывы и комментарии к матчу

