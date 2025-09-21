23:25 ()
Херенвен - НЕК Неймеген 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:30
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
21 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Херенвен
НЕК Неймеген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - НЕК Неймеген, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турХеренвен1 : 0НЕК Неймеген
19.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турНЕК Неймеген3 : 0Херенвен
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турНЕК Неймеген2 : 0Херенвен
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турХеренвен1 : 1НЕК Неймеген
06.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНЕК Неймеген2 : 3Херенвен
04.09.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХеренвен0 : 0НЕК Неймеген
13.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турХеренвен0 : 1НЕК Неймеген
06.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНЕК Неймеген1 : 1Херенвен
14.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХеренвен0 : 2НЕК Неймеген
20.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турНЕК Неймеген2 : 1Херенвен
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 0Херенвен
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турХеренвен2 : 2
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турХеренвен1 : 2
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 1Херенвен
09.08.2025Нидерланды — Эредивизия1-й турХеренвен1 : 1
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турНЕК Неймеген3 : 5
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур3 : 2НЕК Неймеген
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турНЕК Неймеген3 : 0
16.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 4НЕК Неймеген
09.08.2025Нидерланды — Эредивизия1-й турНЕК Неймеген5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
9 Твенте67
10 Фортуна57
11 Гоу Эхед Иглс56
12 ПЕК Зволле46
13 Волендам54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

