ПСВ Эйндховен - Аякс 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
21 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
30.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турПСВ Эйндховен0 : 2Аякс
02.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАякс3 : 2ПСВ Эйндховен
03.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турАякс1 : 1ПСВ Эйндховен
29.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПСВ Эйндховен5 : 2Аякс
30.04.2023Кубок НидерландовФиналАякс1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турПСВ Эйндховен3 : 0Аякс
06.11.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турАякс1 : 2ПСВ Эйндховен
30.07.2022Суперкубок Нидерландов 2022ФиналАякс3 : 5ПСВ Эйндховен
17.04.2022Кубок НидерландовФиналПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
23.01.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСВ Эйндховен1 : 3
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур3 : 5ПСВ Эйндховен
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турПСВ Эйндховен0 : 2
23.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турПСВ Эйндховен4 : 2
17.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур0 : 2ПСВ Эйндховен
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАякс0 : 2
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турАякс3 : 1
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Аякс
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турАякс2 : 0
17.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й тур2 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд515
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен512
3
Лига чемпионов
Аякс511
4
Лига Европы
АЗ Алкмар410
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген59
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт59
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген59
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта69
9 Твенте67
10 Фортуна57
11 Гоу Эхед Иглс56
12 ПЕК Зволле46
13 Волендам54
14 Телстар54
15 НАК Бреда54
16
Стыковая зона
Эксельсиор53
17
Зона вылета
Херенвен52
18
Зона вылета
Хераклес50

Отзывы и комментарии к матчу

