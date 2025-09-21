ПСВ Эйндховен - Аякс 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 14:30
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
21 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Петер Бош
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 2
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Суперкубок Нидерландов 2022
|Финал
|3 : 5
|17.04.2022
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|11
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|5
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|5
|9
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|6
|9
|9
|Твенте
|6
|7
|10
|Фортуна
|5
|7
|11
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|12
|ПЕК Зволле
|4
|6
|13
|Волендам
|5
|4
|14
|Телстар
|5
|4
|15
|НАК Бреда
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|5
|0