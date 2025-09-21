Каза Пия - Фамаликан 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
21 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фамаликан, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|13.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|13.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|12
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Жил Висенте
|5
|10
|6
|Бенфика
|4
|10
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Витория Гимарайнш
|5
|7
|9
|Каза Пия
|5
|6
|10
|Санта-Клара
|5
|5
|11
|Арока
|5
|5
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|5
|4
|14
|Насьонал
|5
|4
|15
|Риу Аве
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|5
|3
| 17
Зона вылета
|АВС
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1