23:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Каза Пия - Фамаликан 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
21 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Каза Пия
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Фамаликан, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1Каза Пия
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 1Фамаликан
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2Каза Пия
13.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия0 : 2Фамаликан
13.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 0Каза Пия
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 0Фамаликан
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Каза Пия
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия0 : 2
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 4 : 0Каза Пия
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Каза Пия
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 2
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Фамаликан
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан0 : 0
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Фамаликан
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг512
3
Лига Европы
Морейренсе512
4
Лига конференций
Фамаликан510
5 Жил Висенте510
6 Бенфика410
7 Брага58
8 Витория Гимарайнш57
9 Каза Пия56
10 Санта-Клара55
11 Арока55
12 Эшторил55
13 Алверка54
14 Насьонал54
15 Риу Аве43
16
Стыковая зона
Эштрела53
17
Зона вылета
АВС51
18
Зона вылета
Тондела51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close