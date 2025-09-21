Алашкерт - Гандзасар 21 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-09-2025 14:00
21 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Гандзасар, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Гандзасар
Капан
История личных встреч
|02.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|06.03.2020
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|21.09.2019
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|01.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.03.2019
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 4
|21.10.2018
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|19.08.2018
|Армения - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2018
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|5
|12
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Урарту
|7
|10
|4
|Ноа
|4
|9
|5
|Ван
|6
|8
|6
|Пюник
|5
|7
|7
|БКМА
|5
|6
|8
|Гандзасар
|6
|6
|9
|Ширак
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|4