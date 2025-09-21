23:26 ()
Алашкерт - Гандзасар 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 14:00
21 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 7-й тур
Алашкерт
Гандзасар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Гандзасар, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Гандзасар
Капан
История личных встреч
02.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Алашкерт1 : 0Гандзасар
23.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар0 : 1Алашкерт
18.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Алашкерт2 : 2Гандзасар
06.03.2020 Армения - Премьер-лига 17-й тур Гандзасар2 : 2Алашкерт
21.09.2019 Армения - Премьер-лига 8-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
01.05.2019 Армения - Премьер-лига 30-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
06.03.2019 Армения - Премьер-лига 21-й тур Гандзасар2 : 4Алашкерт
21.10.2018 Армения - Премьер-лига 12-й тур Алашкерт1 : 0Гандзасар
19.08.2018 Армения - Премьер-лига 3-й тур Гандзасар0 : 1Алашкерт
20.05.2018 Армения - Премьер-лига 30-й тур Алашкерт2 : 0Гандзасар
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Алашкерт
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Алашкерт2 : 0
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Алашкерт
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Гандзасар1 : 0
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Гандзасар1 : 1
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Гандзасар
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Гандзасар
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Гандзасар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт512
2
Лига конференций
Арарат-Армения410
3
Лига конференций
Урарту710
4 Ноа49
5 Ван68
6 Пюник57
7 БКМА56
8 Гандзасар66
9 Ширак75
10
Зона вылета
Арарат74

