23:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

БАТЭ - Арсенал Дз 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 13:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
21 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
БАТЭ
Арсенал Дз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Арсенал Дз, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
02.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз0 : 1БАТЭ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2Арсенал Дз
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Арсенал Дз2 : 0БАТЭ
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал Дз0 : 2БАТЭ
15.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ1 : 2Арсенал Дз
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3БАТЭ
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур БАТЭ2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 3БАТЭ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0БАТЭ
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 1
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Арсенал Дз
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 4
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2137
5 Динамо Мн1936
6 Динамо-Брест2135
7 Минск2134
8 Неман1728
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Гомель1922
12 Нафтан2222
13 Витебск2121
14
Стыковая зона
Сморгонь2117
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2210

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close