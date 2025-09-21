23:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Воскресенье 21 сентября
Свернуть список

Эпицентр - Кривбасс 21 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-09-2025 17:00
21 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Эпицентр
Кривбасс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Кривбасс, которое состоится 21 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Эпицентр
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Эпицентр
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Эпицентр
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Эпицентр0 : 1
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Кривбасс0 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кривбасс2 : 1
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Кривбасс
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Кривбасс2 : 0
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кривбасс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К513
2
Лига конференций
Колос513
3
Лига конференций
Шахтёр511
4 Кривбасс59
5 Металлист 192558
6 Оболонь-Бровар58
7 Заря57
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье56
12 Карпаты54
13
Стыковая зона
Полтава54
14
Стыковая зона
Эпицентр53
15
Зона вылета
Александрия53
16
Зона вылета
Рух В53

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close