Наполи - Пиза 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Пиза, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Пиза
Пиза
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|6
|пз
|Билли Гилмор
|21
|нп
|Маттео Политано
|7
|нп
|Давид Нерес
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|94
|зщ
|Джованни Бонфанти
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|10
|пз
|Маттео Трамони
|32
|пз
|Стефано Морео
|6
|пз
|Мариус Марин
|7
|нп
|Мехди Лери
|18
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 1 : 2
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|4
|8
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|4
|8
|7
|Кальяри
|4
|7
|8
|Комо
|4
|7
|9
|Удинезе
|4
|7
|10
|Болонья
|4
|6
|11
|Торино
|4
|4
|12
|Лацио
|4
|3
|13
|Сассуоло
|3
|3
|14
|Интер М
|3
|3
|15
|Верона
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|2
|17
|Фиорентина
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Парма
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|4
|1