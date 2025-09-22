22:48 ()
Наполи - Пиза 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 20:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Наполи
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Пиза, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Пиза
Пиза
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Франк Ангисса
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
6 Шотландия пз Билли Гилмор
21 Италия нп Маттео Политано
7 Бразилия нп Давид Нерес
27 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
4 Италия зщ Антонио Караччоло
94 Италия зщ Джованни Бонфанти
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
10 Франция пз Маттео Трамони
32 Италия пз Стефано Морео
6 Румыния пз Мариус Марин
7 Алжир нп Мехди Лери
18 Ангола нп М'бала Нзола
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 0Наполи
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 3Наполи
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Наполи1 : 0
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 2Наполи
14.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Наполи2 : 1
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Пиза0 : 1
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Пиза0 : 1
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Пиза
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 0 : 0 1 : 2Пиза
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Пиза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус410
2
Лига чемпионов
Милан49
3
Лига чемпионов
Наполи39
4
Лига чемпионов
Рома49
5
Лига Европы
Аталанта48
6
Лига конференций
Кремонезе48
7 Кальяри47
8 Комо47
9 Удинезе47
10 Болонья46
11 Торино44
12 Лацио43
13 Сассуоло33
14 Интер М33
15 Верона43
16 Дженоа42
17 Фиорентина42
18
Зона вылета
Парма42
19
Зона вылета
Пиза31
20
Зона вылета
Лечче41

