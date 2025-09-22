22:48 ()
Марсель - ПСЖ 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 20:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Марсель
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
28 Франция зщ Бенжамен Павар
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
32 Аргентина зщ Факундо Медина
8 Англия пз Эйнджел Гомес
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
26 Франция нп Билал Надир
22 США нп Тимоти Веа
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
24 Франция пз Сенни Маюлу
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Луис Энрике
История личных встреч
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1Марсель
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 1Марсель
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель4 : 0
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Марсель
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Марсель5 : 2
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Марсель
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСЖ4 : 0
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ2 : 0
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 6ПСЖ
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1ПСЖ
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Монако512
3
Лига чемпионов
Лион512
4
Лига чемпионов
Страсбург512
5
Лига Европы
Лилль510
6
Лига конференций
Ланс59
7 Ренн58
8 Марсель46
9 Осер56
10 Тулуза56
11 Париж56
12 Ницца56
13 Анже55
14 Брест54
15 Гавр54
16
Стыковая зона
Нант54
17
Зона вылета
Лорьян54
18
Зона вылета
Метц51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
