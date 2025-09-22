Марсель - ПСЖ 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 20:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
22 Сентября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|32
|зщ
|Факундо Медина
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|26
|нп
|Билал Надир
|22
|нп
|Тимоти Веа
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Луис Энрике
История личных встреч
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
|22.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Лилль
|5
|10
| 6
Лига конференций
|Ланс
|5
|9
|7
|Ренн
|5
|8
|8
|Марсель
|4
|6
|9
|Осер
|5
|6
|10
|Тулуза
|5
|6
|11
|Париж
|5
|6
|12
|Ницца
|5
|6
|13
|Анже
|5
|5
|14
|Брест
|5
|4
|15
|Гавр
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Нант
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1