22:48 ()
Свернуть список

Спортинг - Морейренсе 22 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-09-2025 21:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Спортинг
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
12 Португалия вр Жоау Виржиния
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
14 Грузия пз Георгий Кочорашвили
42 Дания пз Мортен Юльманн
7 Португалия пз Жеовани Кенда
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
22 Бразилия вр Кайо Секко
76 Португалия зщ Диниш Пинту
26 Бразилия зщ Маракас
44 Бразилия зщ Marcelo
27 Португалия зщ Kiko
11 Бразилия пз Алан де Соуза
8 Сербия пз Матея Стьепанович
15 Португалия пз Васку Соуза
95 Бразилия пз Гильерме Шеттине
7 Испания нп Cedric Teguia
10 Португалия нп Кику Бондозу
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Спортинг3 : 1Морейренсе
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 1Спортинг
19.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Спортинг3 : 0Морейренсе
14.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Морейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг4 : 1
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 2Спортинг
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг1 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 4Спортинг
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Спортинг6 : 0
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Морейренсе3 : 1
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 0Морейренсе
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 0
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Морейренсе
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика513
3
Лига Европы
Спортинг512
4
Лига конференций
Морейренсе512
5 Фамаликан510
6 Жил Висенте510
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара68
11 Каза Пия56
12 Эшторил55
13 Алверка64
14 Эштрела64
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Риу Аве53
17
Зона вылета
Тондела62
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close