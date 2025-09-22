Спортинг - Морейренсе 22 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-09-2025 21:15
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Сентября 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Морейренсе, которое состоится 22 Сентября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|12
|вр
|Жоау Виржиния
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|14
|пз
|Георгий Кочорашвили
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|22
|вр
|Кайо Секко
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|26
|зщ
|Маракас
|44
|зщ
|Marcelo
|27
|зщ
|Kiko
|11
|пз
|Алан де Соуза
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|15
|пз
|Васку Соуза
|95
|пз
|Гильерме Шеттине
|7
|нп
|Cedric Teguia
|10
|нп
|Кику Бондозу
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|5
|13
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|5
|12
|5
|Фамаликан
|5
|10
|6
|Жил Висенте
|5
|10
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|6
|8
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Эшторил
|5
|5
|13
|Алверка
|6
|4
|14
|Эштрела
|6
|4
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Тондела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1